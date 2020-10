Ballando con le stelle, Mariotto volgare con la Isoardi. E Selvaggia Lucarelli non dice una parola

Battuta volgare contro Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle. «Quei movimenti sul letto… Si vede che ormai sei esperta, ti vengono benissimo…». A pronunciare la frase decisamente di cattivo gusto è stato Guillermo Mariotto. Così si è espresso il giurato dopo l’esibizione della Isoardi con Raimondo Todaro. Ma Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci sono state zitte. Nessuna difesa, nessuna solidarietà. Un silenzio che non è passato inosservato a i telespettatori.

Battuta volgare contro la Isoardi: il web si scatena

La Isoardi, imbarazzata, non ha reagito. Ma nel frattempo, sui social, sono scoppiate le polemiche: «Un cafone del genere che si rivolge così a una signora meriterebbe pesanti calci in c***», è uno dei commenti più espliciti. E ce ne son altri direttamente contro la Lucarelli: «Selvaggia scrive post contro le frasi (squallide) di Balotelli per attaccare il Gf Vip, chissà se scriverà le stesse cose contro Mariotto». Attacchi anche contro Milly Carlucci: «Dopo il caso di Balotelli al Gf Vip, stasera anche in Rai si gioca con le battute sessiste».

Il precedente al Grande Fratello Vip con Balotelli

Proprio la sera prima di Ballando Mario Balotelli, ospite d’eccezione al Grande Fratello Vip aveva lasciato senza parole la sua ex Dayane Mello con una battuta ignobile. Parole che non erano andate giù al popolo del web che è insorto contro il programma. Poi, nel corso della trasmissione Signorini aveva invitato Balotelli a chiedere scusa. «Purtroppo hai fatto una battuta molto, molto pesante e sgradevole a Dayane che io non avevo sentito, ma mi sento in dovere di dirlo adesso. Era una battuta fuori luogo. Molte donne si potevano sentire offese. Sarebbe bello che tu chiedessi scusa». Il calciatore, sorpreso, aveva risposto sul momento di non ricordare la battuta, porgendo comunque le scuse. Poi sui social aveva puntualizzato: «Ragazze chiedo scusa se qualcuno si è sentita offesa! Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare ma le voglio un mondo di bene anzi! Quindi basta fare le femministe o maschilisti, chiedo scusa per chi si sente offesa. ma se non conoscete i rapporti tra persone prima di giudicare informatevi…».