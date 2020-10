Ancona, immigrato minaccia due donne con un coltello e le rapina: i soldi nascosti negli slip

I carabinieri di Fabriano (Ancona) hanno arrestato un immigrato nordafricano che aveva rapinato due giovani donne in un’abitazione della periferia della cittadina. Aveva nascosto i soldi negli slip. L’uomo, dopo aver trascorso del tempo con loro, si è accorto che su un tavolo c’era una cospicua somma di denaro. All’improvviso l’ha presa. Sicccome le due giovani hanno tentato di resistere, le ha minacciate con un paio di forbici. Le donne – di origine caraibica – sono fuggite e l’immigrato nordafricano ne ha approfittato per rubare altro denaro da un portafoglio.

Ancona, il cellulare trovato nel parco

Le vittime hanno chiamato i carabinieri. Quando i militari hanno raggiunto l’abitazione, però, non hanno trovato più il rapinatore. Perciò hanno iniziato le ricerche basandosi sulla descrizione dell’uomo fornita dalle due, restringendo il campo a pochi soggetti già noti. Poco dopo, un passante ha trovato un telefono cellulare in un parco del centro. Lo ha portato ai carabinieri e dagli accertamenti è emerso che apparteneva proprio a uno dei sospetti. Di conseguemza i carabinieri l’hanno convocato in caserma per la restituzione.

L’immigrato finisce il trappola

In caserma l’immigrato nordafricano, ignaro di quanto stava accadendo, è giunto per riprendersi il telefono. Ma le vittime della rapina l’hanno riconosciuto. A questo punto i militari hanno proceduto con le ulteriori verifiche e hanno trovato il nordafricano in possesso della stessa somma di denaro rubata a alle donne. Le banconote dello stesso taglio erano nascoste all’interno degli slip. L’autore della rapina è stato così arrestato.