Risate, un coltello bene in vista e musica: così i clandestini festeggiano l’arrivo in Italia (video)

Musica a tutto volume, volti sorridenti, un coltello ben appuntito sventolato in primo piano. È il video girato da un gruppo di clandestini su un barcone diretto in Italia. All’inizio a sorridere e atteggiarsi a favore di videocamera sono in tre, poi qualcuno si accorge di quello che sta accadendo e si offre a sua volta sorridente alle riprese.

Clandestini sorridenti sventolano il coltello

Il video, nel quale si vedono solo giovani uomini a bordo dell’imbarcazione, è stato divulgato dal deputato leghista Alessandro Morelli. “Clandestini arrivano in Italia con coltello in mano e musica a tutto volume”, si legge nella grafica del filmato, che poi ha ripreso anche Matteo Salvini. “Con tutti i problemi che ha l’Italia dobbiamo accogliere anche questi? La parola d’ordine di un governo serio dovrebbe essere: porti chiusi”, è stato il commento del leader leghista su Facebook, che in poche ore ha superato gli 8mila commenti e le 11mila condivisioni.

Gli effetti del “decreto Clandestini”

“Siamo di fronte a un governo che piega le istituzioni all’ideologia; snobba l’opposizione che è maggioranza nel Paese; trova soldi per i clandestini ma non per gli italiani“, ha aggiunto poi oggi il segretario del Carroccio, tornando sul tema del decreto Sicurezza. “Siamo pronti a dare battaglia, dentro e fuori il Parlamento, per cancellare questo vergognoso ‘Decreto Clandestini’ e far rialzare la testa all’Italia”, ha chiarito.