Violenza a Busto Arsizio, minorenni prendono a sputi un anziano disabile in pieno centro

Sputi e insulti a un disabile di 70 anni. È successo a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Un gruppo di ragazzi e ragazze minorenni, tra i 13 e i 15 anni, ha preso di mira un anziano in pieno centro urlandogli frasi di scherno e offese. Nemmeno l’intervento a difesa dell’uomo da parte di un coetaneo ha indotto i ragazzi ad allontanarsi. Anzi, al contrario, hanno trovato una nuova vittima. E hanno sputato anche contro il malcapitato.

La polizia pone fine alla violenza dei minorenni

Come se non bastasse, una donna ha pensato bene di dichiararsi zia di una dei minorenni. E ha avvicinato con fare aggressivo il secondo uomo. Gli ha chiesto spiegazioni. Solo l’intervento della volante ha interrotto l’attacco di bullismo collettivo ai danni dei due anziani. La donna, appena identificata dagli operatori, ha deciso di andarsene disinteressandosi della presunta nipote, rivelandosi poi una semplice conoscenza. I minori sono stati tutti accompagnati presso il Commissariato di via Foscolo dove li hanno identificati e afffidati ai genitori, nel frattempo chiamati per recuperare i figli.

La baby gang di Mantova, un arresto

Minorenni violenti, la lista si allunga. La polizia ha arrestato un 16enne accusandolo di far parte di una baby gang che tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020 agiva a Mantova. Il gruppo commetteva rapine e furti aggravati. Il 16enne, pregiudicato, è stato arrestato su ordine del Tribunale dei Minori di Brescia per il ruolo in complicità con il fratello e con altri giovani in numerose rapine commesse nel centro cittadino.