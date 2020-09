Vaccino antinfluenzale, due persone su tre resteranno senza. E’ allarme per la scarsità delle dosi

L’1,5% delle dosi acquistate ceduto alle farmacie

«Se questo aumento delle scorte – spiega Cartabellotta – permetterà di estendere le coperture vaccinali nelle categorie a rischio, è molto difficile stimare l’incremento di domanda della popolazione generale, maggiormente sensibilizzata alla vaccinazione anche dei datori di lavoro, preoccupati che lo sviluppo di sintomi influenzali da parte dei loro dipendenti possa paralizzare le attività produttive». Al momento le Regioni hanno ceduto alle farmacie l’1,5% delle dosi acquistate (circa 250.000), prevedendo di ampliare tale dotazione se nel corso della campagna dovessero rendersi disponibili altre dosi. Federfarma ha annunciato che nelle farmacie arriveranno dall’estero oltre un milione di dosi.

«Non c’è stata una pianificazione adeguata»

«L’allarme lanciato dalla fondazione Gimbe di Bologna è gravissimo: se per due persone su tre non ci sarà disponibilità in farmacia, e se alcune regioni non potranno garantire il 75 per cento di copertura neppure alle categorie a rischio, significa che non c’è stata una pianificazione adeguata per quello che quest’anno più di sempre è un obiettivo strategico di salute pubblica». Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.

«Eppure era chiaro da mesi che in vista della seconda ondata di Covid la vaccinazione antinfluenzale sarebbe stata fondamentale per non mettere in difficoltà il servizio sanitario nazionale. Ci aspettiamo quindi dal governo rassicurazioni immediate e certe: a cosa serve prolungare lo stato d’emergenza se poi mancano i vaccini?».