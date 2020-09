Toscani insulta gli italiani sui migranti: «Siete ignoranti». Giuli lo stende in due parole

“Siete tutti ignoranti”. Ad inveire contro gli italiani che nella stragrande maggioranza vorrebbero un’immigrazione controllata è il solito Oliviero Toscani. Disgustoso come sempre. Come sempre pronto ad insultare gli italiani. Dando loro degli ignoranti e trogloditi. Siamo a CartaBianca, su Rai 3 e tra gli ospiti figurano o giornalisti Andrea Scanzi e Alessandro Giuli, oltre al fotografo radical-chic. Tema immigrazione, Toscani va a nozze. Ricordiamo quando pianse miseria per non avere abbastanza denari per allestire una nave ong e prendere tutti i migranti del mondo. Dunque, ci fa il suo sermone a favore dell’immigrazione:

Toscani: “Mi danno del buonista”

“Non siamo ancora civili, dobbiamo capire che le migrazioni sono inarrestabili. È un problema difficile da gestire e non è popolare. Quando dici cose umane, ti danno del buonista. C’è un’ignoranza umanitaria, dimostrata anche dai fatti di cronaca”, sentenzia il fotografo. Non sappiamo a quali fatti di cronaca si riferisca Toscani. Anche perché in queste ore domina lo sdegno per omicidi compiuti da immigrati che clandestinamente vivevano sul nostro territorio. Pensiamo a Como e a don Roberto massacrato da un tunisino che non doveva neppure essere in Italia. Ma Toscani è vittima di strabismo ideologico. E gli dà man forte un giornalista tanto caro al mainstream contemporaneo, Andrea Scanzi.

Giuli: “Prenditela con l’Europa…”

“Lesbo è diventata un enorme parcheggio per esseri umani disperati, ma all’Europa non interessa. Non ne parla più nessuno. Il Covid ha cambiato le nostre urgenze. Temo che anche il nostro governo non abbia una narrazione in merito alle migrazioni”, afferma Scanzi riferendosi al campo profughi di Lesbo. Scanzi non la dice tutta. Non volendo il suo discorso fornisce un assist ad Alessandro Giuli proprio sul tema dell’Europa, tanto cara al governo che Scanzi sostiene. E l’assit affonda Oliviero Toscani. Rimarca Giuli portando fino in fondo la la tesi che Scanzi lascia nel vago: “È mancata l’Europa. L’isola di Lesbo si sta trasformando in una sorta di hotspot a cielo aperto. Sui flussi migratori l’Europa si sta semplicemente disinteressando“. Capito Toscani ? Invece di insultare gli italiani dì le cose come stanno se hai coraggio. Il punto è che la Ue riguardo all’immigrazione non esiste.