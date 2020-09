Da tempo la De Micheli anima una sorta di “angolo del buon umore”. Sempre sul trasporto degli studenti sui mezzi pubblici aveva risolto il problema degli affollamenti previsto per l’inizio della scuola così: “Vi dichiaro tutti congiunti”, fu il senso della sua proposta. Non dimentichiamo, anche se non si trattava dei scuola, l’idea folle della pista ciclabile sullo stretto di Messina Ora, se in arrivo fosse la stagione primavera-estate l’idea, tutto sommato, potrebbe anche starci. Ma in inverno ci stia lei col finestrino aperto, gli rinfacciano sui sociale le famiglie imbestialite da cotanta nullità al governo di un Paese nell’emergenza più grave degli ultimi tempi.

Una proposta in stile Fantozzi. Video gustoso

Una “geniale proposta” che non tiene conto dei raffreddori e dei malanni stagionali che complicheranno la vita dei ragazzi nell’emergenza Covid. “A scuola col colbalco”, si ironizza sui social. Il fatto grave che non è cabaret. Cosa abbiamo fatto di male. Una ministra fuori posto o un genio incompreso… Intanto sulla pagina di Salvini la ministra è protagonista di un video fantozziano tutto da vedere...