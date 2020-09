Ma Andrea Scanzi è fatto così: lui, s e fa le pagelle sulle elezioni , e non loda Conte, si sente monco, insoddisfatto, incompleto. Quindi, Scanzi, noto per le sue bufale sul Covid , dopo aver attaccato Salvini e Di Battista, di cui si vantava di essere amico fino a ieri, loda Zingaretti e Conte. “Anche in Toscana la gente ha votato per non far cadere il suo governo…”.