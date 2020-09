Sono finiti in manette i balordi del branco che il 1 giugno a Savona hanno assalito e pestato un giovane 22enne. Questa mattina i carabinieri della città ligure hanno arrestato 5 italiani tra i 22 e i 33 anni.

Savona, pestaggio brutale: 5 arresti

Poteva finire come Willy. Stessa dinamica, stessa rabbia. Con l’accusa falsa di aver rubato una borsetta il ragazzo, intercettato nei pressi della stazione ferroviaria di Savona, è stato trascinato per centinaia di metri da un componente del gruppo. Poi la vittima è stata portata nel parco di via Pirandello dove lo attendevano altri quattro. Avvertiti nel frattempo. Il branco lo ha colpito selvaggiamente più volte alla testa, con calci e pugni. Anche quando era già a terra completamente inerme, svenuto. Procurandogli lesioni e una frattura allo zigomo. Un incubo durato quasi un’ora.

Indagine complessa e difficile

Nelle abitazioni degli arrestati (tre sono di Savona, uno di Finale Ligure e uno di Loano) sono stati trovati anche tirapugni, coltelli a serramanico e uno sfollagente. L’arresto è arrivato al termine di una indagine complessa e difficile. Anche per il timore della vittima di raccontare dettagliatamente l’episodio. Una vicenda che ricalca il caso di Willy Monteiro. “Per fortuna questa volta con un epilogo migliore”, ha commentato il comandante della compagnia di Savona. “Siamo riusciti grazie alla lunga attività della stazione di Savona ad assicurare giustizia a 5 persone”.

Fondamentali i filmati della sorveglianza

Il ragazzo è stato dimesso dall’ospedale alcuni giorni dopo l’aggressione. Con una prognosi di un mese. I militari della Stazione di Savona, giunti sul posto in seguito ad una segnalazione al 112, hanno prestato i primi soccorsi alla vittima. E hanno immediatamente avviato l’indagine e la ricostruzione della dinamica dei fatti. Resa possibile grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadine. Che hanno immortalato le fasi salienti dell’aggressione (durata complessivamente quasi un’ora). E permesso di individuare alcuni testimoni. E di riuscire a catturare i cinque aggressori.