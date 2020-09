Sardegna, il Tar blocca l’obbligo dei tamponi per chi sbarca. Solinas non si sbilancia: valuteremo

“Ad un primo sommario esame – scrive il presidente del Tar Sardegna – il ricorso proposto dal governo contro l’ordinanza del presidente della Giunta Christian Solinas presenta ragionevoli probabilità di esito favorevole”. La sentenza sospende l’efficacia degli articoli 10, 11 e 12. Che riguardano appunto le certificazioni di negatività al coronavirus da presentare per sbarcare in Sardegna. E accoglie il ricorso della presidenza del Consiglio dei ministri di sospensiva del provvedimento regionale. La camera di consiglio per la trattazione collegiale del caso è convocata al prossimo 7 ottobre.