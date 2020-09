Sallusti: «La sinistra italiana è comunista e il comunismo è il peggio del peggio». Capanna ko

«La sinistra italiana è fascista». Macché,, ospite di, si corregge subito: «E con questo non voglio offendere i fascisti, nel senso è qualcosa di peggio: la sinistra italiana èben più del nazismo»., storico leader sessantottino, balza sulla sedia protestando con veemenza ma Sallusti tira dritto. Si parla delle contestazioni violente : «Quello che è successo, che fa seguito all’aggressione di, dimostra in maniera inequivocabile da che parte sta l’odio. Impedire all’avversario di un comizio – ha continuato Sallusti – è quanto di più fascista possa esistere. In vent’anni non ho mai visto militanti di Forza Italia, Lega o Fratelli d’Italia contestare e fare chiasso nei comizi altrui. Qui nel centrodestra c’è un concetto di democrazia abbastanza chiaro, di là c’è il fascismo».

Due giorni fa Sallusti aveva messo in imbarazzo le Sardine. A DiMartedì si parlava di referendum e per il capo delle Sardinee il direttore del Giornale si trovavano sullo stesso fronte, quello del “No” al referendum sul taglio dei parlamentari. «Condivido il loro no – aveva detto Sallusti – per la prima volta le Sardine hanno scelto e sono entrate dentro la politica: è un cambio di strategia?». Santori aveva balbettato: «Mi trovo un po’ in imbarazzo a essere d’accordo con Sallusti e in disaccordo con Bersani… Noi durante il lockdown abbiamo studiato e fatto una sintesi delle posizioni in campo, capendo com’è nato il referendum. Abbiamo dimostrato che non abbiamo posizioni a prescindere o legami politici che non ci consentono di dire come la pensiamo. Più sento parlare, più mi convinco di votare no. Quando si parla di costi, la politica è un costo? La sanità è un costo? L’istruzione è un costo?» .