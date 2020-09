Puglia, Calenda ridicolizza Emiliano: «Fai l’antifascista e candidi chi fa il saluto romano»

Giratela e rigiratela come volete, ma il risultato di questa campagna elettorale è già scritto: vinceranno i fascisti. Veri o immaginari, presunti o pretesi, evocati o invocati, sono loro i protagonisti assoluti della politica italiana. Non i più votati, ma di certo i più citati, sebbene a sproposito il più delle volte. Spicca perciò l’eccezione di Carlo Calenda, uno dei pochi ormai a sinistra ancora capace di distinguere l’antifascismo dei Paietta e dei Calamandrei da quello delle Ferragni e delle Gruber. Una peculiarità che ne fa una sorta di uccello raro nella pur variegata fauna della gauche italienne.

Prova ne sia l’abilità con cui ha rinfacciato agli antifascisti di arruolare fascisti, di fatto azzittendoli. Una mossa intelligente, che ha per scenario la Puglia, terra contesa tra Raffaele Fitto e Michele Emiliano con i Cinquestelle a far da comparsa e il renziano Ivan Scalfarotto nei panni del guastatore. A Calenda, che ad Emiliano l’aveva giurata sin dai tempi in cui si rimpallavano l’incandescente dossier dell’Ilva di Taranto, schierare le sue sparute truppe a sostegno del renziano non è parso vero. Ma Fitto è il candidato della Meloni: quindi è fascista. Calenda che è nemico del suo nemico è suo alleato. Il che fa di Calenda oggettivamente un leader in fez e in orbace.

Non è proprio un sillogismo aristotelico, ma scandito in un talk-show non mancherebbe di fare la sua porca figura. Apposta l’ex-ministro ha piazzato la contraerea. E appena ha capito che il Pd stava per sganciargli sulla testa l’accusa di favorire l’ascesa del camerata Fitto, è corso ai ripari. Tirando fuori da chissà dove un video che immortala il sindaco di Nardò, ora candidato con Emiliano, che fa il saluto romano in una cerimonia del “presente“. Pd colpito e abbattuto. E Calenda non ha resistito alla tentazione dell’epitaffio: «E adesso spiegatemi che Emiliano è l’argine alle destre e che non bisogna votare Scalfarotto». Visto? È come dicevamo: chiunque vinca, sarà un fascista.