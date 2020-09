Primo caso di Covid in una scuola di Roma: studenti e docenti in isolamento domiciliare

Dopo Verbania, primo caso Covid in una scuola di Roma. Il contagio è stato registrato all’istituto Marymount international, che come le altre scuole internazionali non segue il calendario ministeriale italiano e ha già iniziato le regolari lezioni.

Isolamento domiciliare per studenti e docenti

A quanto trapelato lo studente risultato positivo sarebbe un ragazzo dell’ultimo anno del liceo. Questa mattina la preside dell’istituto ha avvertito genitori e docenti ed è scattato il protocollo già previsto per questi casi. Tutti gli studenti della classe e gli insegnanti che hanno avuto contatti col ragazzo sono isolamento domiciliare in attesa di fare i test.

Cosa succede in caso di Covid a scuola

La scuola intanto sta da subito provvedendo ad offrire lezioni agli studenti interessati, per non farli rimanere indietro con il programma. In caso di classi in quarantena, infatti, gli istituti si sono attrezzati per poter riattivare immediatamente la didattica a distanza.