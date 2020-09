Primi exit poll, trionfo Zaia in Veneto. In Puglia testa a testa. In Toscana avanti Giani. Marche: vince Acquaroli

I primi exit poll in parte confermano le previsioni della vigilia sulle regionali. Il centrodestra risulta sicuramente vincente per ora in tre regioni: Liguria, Marche, Veneto. Testa a testa in Puglia tra Fitto e Emiliano (entrambi tra il 36 e il 40%). In Toscana la situazione secondo gli exit poll sarebbe la seguente: Giani (centrosinistra) tra il 41 e il 45% e Ceccardi (centrodestra) tra il 38 e il 42%. Tra l’8 e il 12% la candidata del M5S Galletti.

Nelle Marche si profila una svolta storica: Acquaroli (centrodestra, candidato espressione di Fratelli d’Italia) è tra il 47 e il 51% mentre l’avversario del centrosinistra, Mangialardi, è tra il 34 e il 38%. La regione mai era stata governata dal centrodestra.

In Liguria netto vantaggio di Toti che si piazza tra il 53 e mil 57% mentre Sansa si ferma a una quota che oscilla tra il 33 e il 37%. In Veneto Luca Zaia viaggia tra il 70 e il 74% mentre Lorenzoni si ferma tra il 16 e il 20%. In Campania, infine, Vincenzo De Luca avrebbe tra il 52 e il 56% mentre Caldoro è tra il 26 e il 30%.

Come era stato sottolineato durante la fase più acuta dell’emergenza Covid i governatori che hanno affrontato e gestito l’ondata dei contagi – Zaia, Toti e De Luca – sembrano avere consolidato i loro consensi sul territorio regionale. Bocciato invece l’operato di Emiliano in Puglia, l’unico uscente che almeno stando ai primi exit poll deve lottare fino all’ultima scheda con Raffaele Fitto.