Neanche il ricovero la ferma: Selvaggia Lucarelli irride ancora Berlusconi. “S’è toccato le ba…” (video)

Nuova ondata di solidarietà per Silvio Berlusconi, dopo la notizia del suo ricovero al San Raffaele di Milano, deciso “a scopo precauzionale” dopo la comparsa di alcuni sintomi. Numerose le attestazioni di affetto e stima, tra le quali quella davvero molto sentita di Alba Parietti. Non sono mancate però, anche in questa occasione, le cadute di stile, fra le quali ancora una volta spicca quella di Selvaggia Lucarelli.

L’affetto di Alba Parietti dopo il ricovero di Berlusconi

”Caro Silvio, auguri davvero con tutto l’affetto di pronta guarigione. In tanti anni ho imparato a conoscerti e ad apprezzare la generosità, la gentilezza, la bontà l’educazione il rispetto che hai per chi lavora per te”, ha scritto Alba Parietti su Instragram, postando una foto del leader di Forza Italia. La showgirl ha proseguito ricordando che il Cavaliere “ha sempre capito le mie ragioni ha sempre cercato il dialogo, ed è sempre un piacere avere la possibilità di scambiare opinioni, magari anche diverse con lui. Perché sa farsi volere bene”. ”Gli auguro di tornare pimpante e agguerrito come sempre, perché comunque uno la pensi è un uomo che ha saputo costruire e un visionario geniale”. “Pronta guarigione, Silvio, con affetto in questo caso la positività non sta nella malattia, ma nel modo di affrontare la vita. Quindi sarà un decorso rapido che non scalfirà il leone che sei”.

Lucarelli scatenata pure di fronte al ricovero

Di tenore totalmente diverso il messaggio postato su Twitter da Selvaggia Lucarelli, che già in occasione della notizia della positività aveva commentato in modo irridente. “Giustamente, s’era toccato le balle. Auguri Silvione!”, ha cinguettato la Lucarelli postando un video che mostra Silvio Berlusconi e Flavio Briatore in Sardegna. “Grande giornata oggi sono venuto a trovare il mio amico presidente, che gli voglio tanto bene. Lo trovo in forma, bravo Silvio”, dice Briatore nel video rivolgendosi al leader di Forza Italia, che lo ringrazia. La Lucarelli, non appena appresa la notizia positività al Covid del Cavaliere, con un tweet aveva ironizzato: “Secondo me Berlusconi ha la prostatite, ma dice di avere il Covid”. Un messaggio a molti apparso irrispettoso, che ha suscitato l’indignazione di diversi utenti del web.