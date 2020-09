Monopattini, a Milano 90 incidenti in 106 giorni. Codacons: “Comune complice. Indaghi la Procura”

Novanta incidenti in 106 giorni. Sono numeri da bollettino di guerra quelli che arrivano da Milano in relazione ai monopattini elettrici. A divulgarli è stato il Codacons, chiedendo “una riflessione approfondita” sulla pericolosità di questi mezzi.

Codacons: “Troppi incidenti: monopattini pericolosi”

I dati fanno riferimento al periodo tra il primo maggio e il 15 agosto e registrano anche le 86 multe elevate. Gli incidenti vanno dalle cadute per la presenza di buche sulle carreggiate, a schianti contro pali, muri, ostacoli; dagli scontri con altri veicoli ai tamponamenti e agli investimenti. “Questi dati – ha sottolineato il presidente del Codacons, Marco Donzelli – devono assolutamente portare a una riflessione più approfondita. Emerge seriamente la assoluta pericolosità di tali mezzi di trasporto“.

Le mancanze della giunta Sala

“L’associazione – ha proseguito Donzelli – da anni si batte affinché si faccia tutto il possibile per investire nella mobilità alternativa – biciclette, monopattini, chiusura del centro alle macchine ecc. – e per questo motivo aveva visto di buon occhio l’ingresso dei monopattini come mezzo di trasporto. Ma a ciò non ha fatto da contraltare una maggiore attenzione del Comune di Milano“. “Strade inadatte, piste ciclabili pericolose, assenza di obbligo di casco protettivo per i maggiori di 18 anni che utilizzano i monopattini”, per il Codacons, “sono tutte misure che rischiano di provocare moltissimi incidenti“.

“La Procura indaghi sulle responsabilità del Comune”

Per questo, ha annunciato Donzelli, “presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica affinché venga presa in considerazione la responsabilità del Comune di Milano rispetto al verificarsi di tali incidenti, e diffidiamo gli organi competenti ad introdurre l’obbligo di casco protettivo per tutti i soggetti che guidano i monopattini, anche maggiori di 18 anni”.