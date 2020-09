Meloni sfida Zingaretti e Gualtieri: “Basta con le vostre bugie. Confrontiamoci sui temi” (video)

Basta con le bugie della sinistra, basta con l’ideologia e la propaganda vuota. Giorgia Meloni sfida Nicola Zingaretti e Roberto Gualtieri a confrontarsi sui temi, perché non se ne può più di questa “sinistra bugiarda e spaventata” che continua a dire che “non avremmo proposte da dare agli italiani”. “Vogliamo parlare di temi concreti”, ha avvertito Meloni, sottolineando come siano un tasto dolente per la maggioranza.

Meloni sfida Zingaretti e Gualtieri

“Una sinistra bugiarda e spaventata dal risultato del prossimo lunedì – ha ricordato la leader di FdI – continua a dire che non avremmo proposte da dare agli italiani. Sfido pubblicamente Nicola Zingaretti e il ministro Gualtieri a parlare insieme delle duemila proposte che Fratelli d’Italia ha messo nero su bianco negli ultimi mesi per aiutare gli italiani durante la crisi post Covid e che sono state puntualmente cestinate senza essere neanche lette”. “Siamo stufi di questa bugia, stufi di questa propaganda e vogliamo parlare di temi concreti perché sui temi concreti temo sia la maggioranza ad avere dei problemi”, ha chiarito, a margine di un flash mob di FdI a Porto Sant’Elpidio, al fianco del candidato alla presidenza delle Marche, Francesco Acquaroli.

“Basta bugie. Noi pensiamo a dare risposte agli italiani”

”Non ci interessa l’ideologia, né lo scontro aperto. Ci interessa – ha chiarito Meloni – dare risposte a tutti i cittadini. In questa campagna elettorale abbiamo visto accadere un pò di tutto, insulti, ci minacciano ai comizi, ma noi – ha concluso – non rispondiamo alle provocazioni“.