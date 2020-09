Il day after del centrodestra è quello della riflessione, con qualche spunto di autocritica, ma anche dell’orgoglio per i risultati ottenuti. “Oggi la mappa dell’Italia ci racconta che il centrodestra governa in 15 regioni su 20. È di tutta evidenza che la volontà degli italiani, manifestatasi in tutte le regionali che si sono susseguite e persino alle Europee del 2019, non trova minimamente riscontro nell’attuale maggioranza parlamentare”. Intervistata dal Messaggero, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, guarda anche alle possibili mosse del Quirinale.

Meloni, Mattarella e lo scioglimento delle Camere

“E noi da tempo sosteniamo, rifacendoci – osserva la Meloni – ad eminenti costituzionalisti, che quando lo scollamento è così netto il Capo dello Stato può sciogliere le Camere. Naturalmente rimane una sua prerogativa che noi rispettiamo, ma il quadro è molto chiaro e far finta di nulla non fa il bene dell’Italia”, dice la leader, incoronata anche dal Guardian.

Ma Salvini continua a definirsi ‘il prossimo premier del Centrodestra, esagera, gli chiedono? Meloni risponde: “Noi abbiamo una regola non scritta ma riconosciuta da tutti: il leader del partito che prenderà più voti nella coalizione di centrodestra sarà il nostro premier. Tutti gli altri discorsi lasciano il tempo che trovano. Dopodiché naturalmente noi siamo particolarmente fieri della crescita di Fratelli d’Italia che continua e si consolida con un secondo presidente di Regione (Acquaroli nelle Marche dopo Marsilio in Abruzzo) e dati in crescita in tutte le regioni”.

I grandi risultati di Fratelli d’Italia

In merito al rischio che FdI possa diventare il partito solo di una parte d’Italia, cioè il Mezzogiorno, mentre la Lega occupa il Nord

la Meloni non replica a Salvini e spiega: ”Non vedo assolutamente il rischio che dice lei. Siamo orgogliosi dei nostri dati al Sud: in Puglia la somma di FdI e della lista Fitto supera il 20 per cento, in Campania in un quadro difficilissimo per il centrodestra siamo il primo partito della coalizione. Ma cresciamo anche a Nord: rispetto alle ultime regionali in Liguria triplichiamo, in Veneto quadruplichiamo, in Toscana siamo al 13,5 per cento. Ci sono province nelle Marche in cui superiamo il 20 per cento. Parliamo a tutti, da nord a sud, e questo è uno dei segreti della nostra crescita”.