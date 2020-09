La Maglie: «Che pena il Pd. Conte? Uomo da seconda classe catapultato sull’Orient Express» (video)

Lo sappiamo: Maria Giovanna Maglie è capace di colpire e affondare il personaggio discutibile di turno in punta di fioretto. La sua dialettica tagliente e pungente e al tempo stesso ha colpito ancora una volta ieri sera. Quando, ion collegamento con lo studio di Stasera Italia, senza troppe perifrasi o ingombranti peli sulla lingua, ha stroncato Pd e Conte. Il loro operato. La loro credibilità politica.

La Maglie a “Stasera Italia” demolisce Pd e Conte

E così, anticipando il suo intervento, coinvolge conduttrice e ospiti in studio, e esordisce. Allora «per quanto riguarda Conte e il Pd, Veronica e tutti gli altri: provo tenerezza per come si è ridotto il Partito Democratico», arrivato ad «applaudire come salvatore il premier. Che non è dei 5 stelle. Né del Pd. Né di nessuno. È un onesto signore che viaggiava in seconda classe e si è ritrovato sul vecchio Orient Express, tra velluti fortuny e le lits. Quindi Conte va dove lo porta il cuore. Dove può restare appeso in una situazione molto difficile. Visto che il 21 settembre potrebbe ritrovarsi come minimo commissariato. Come massimo costretto ad andare a casa».

«Che pena i dem. E sul premier: rischia il commissariamento»

Maria Giovanna Maglie, in collegamento con Stasera Italia, picchia duro su Nicola Zingaretti, i dem e il premier Giuseppe Conte. Uno sotto braccio dell’altro a sostenersi in un’andatura zoppicante. Come appesa a un filo è la loro stabilità al governo, garantita da un’alleanza scricchiolante. E, fa capire chiaramente la giornalista, chiamata ad affrontare l’ardua prova delle urne. Il cui verdetto, lo dice chiaramente la Maglie, potrebbe equivalere a una bocciatura sonora e trasformarsi in un avviso di sfratto per l’esecutivo e i suoi uomini-guida..Maglie

Sotto, l’estratto delle dichiarazioni della Maglie su Pd e Conte a Stasera Italia dalla pagina Fb della trasmissione