La Campania ha speso più della Lombardia in piena pandemia. L’Anac certifica il fallimento di De Luca

Con oltre 337 milioni di euro e 76mila euro di spesa per contagiato la Campania si colloca al top tra le regioni per la spesa sostenuta per affrontare l’emergenza Covid 19 alla data del 30 aprile. La tabella pubblicata dall’Anac fa clamore. La sanità campana ha speso per ogni contagiato più risorse della Lombardia e del Veneto che sono state tra le zone d’Italia più funestate dalla pandemia.

Campania, una spesa folle

L’Anac aveva dettagliato le spese sostenute dalle Regioni: a far lievitare il costo delle barriere alzate per bloccare il virus, è stato l’acquisto dei dispositivi di sicurezza. Possibile che l’amministrazione regionale della Campania, dal 1 marzo al 30 aprile 2020, ha speso ben 76.308 per ogni contagiato (erano 4.423)? Una cifra spropositata che ha visto la Campania superare, in termine di spesa, finanche la Lombardia. Che, nello stesso periodo, registrava 75.732 contagi spendendo appena 5.178 euro per ogni contagiato. Perché sussiste questo enorme divario così elevato tra la Campania e la regione più colpita dalla pandemia rientra nei misteri gaudiosi. Zanda scopre le carte: “Al referendum voto no”. La pax di Zingaretti è già naufragata La fuga di Johnny lo Zingaro, imbarazza il governo. “Ecco l’Italia di Bonafede e Conte” Quanto alla spesa complessiva sostenuta dalle Regioni anche in questa classifica la Campania è primatista. Con i suo oltre 337 milioni al 30 aprile 2020.

Oggi la Campania ha un alto numero di nuovi contagi

I dati Anac sulla spesa sanitaria della Campania per prevenire e combattere l’emergenza Covid certificano il fallimento di De Luca. A fronte della spesa più alta di tutte le regioni, la Campania oggi sta affrontando il dramma di un numero altissimo di contagi. Come si spiega? Che rapporto c’è tra le alte spese sostenute i gli effetti del virus che vanno in direzione opposta? Il Questore della Camera e parlamentare campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli è categorico: “Occorre andare fino in fondo, perché anche questa vicenda è vergognosa e rappresenta un ulteriore esempio della cattiva gestione amministrativa e politica del centrosinistra in Campania. Il denaro dei cittadini non può essere sprecato in questo modo, peraltro usando poteri commissariali e in piena campagna elettorale”. Basta con l’approssimazione, le gag, le battute. De Luca ha sempre fatto del dualismo con la Lombardia un cavallo di battaglia. Ma ora sono i dati a togliergli la parola.