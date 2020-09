La beffa dei banchi a rotelle: piccoli, bassi, nocivi per la postura. “Un danno per i ragazzi” (video)

Politica, Video

11 set 2020 di Gabriele Alberti

Indecorosi. Una beffa. Ecco i nuovi banchi con le rotelle appena arrivati nel Comune di Cadoneghe in provincia di Padova. A vederli non ci si crede. Eppure si è arrivati a tanto. Quando arriva il carico dei 165 nuovi banchi per le scuole, il sindaco Marco Schiesaro è allibito. Tutto è visibile nel video in cui il primo cittadino filma su twitter lo scarico dei banchi nel suo comune. Un solo commento: “Vergogna”.

Banchi a rotelle imbarazzanti

Il sindaco è sgomento. Seduti lì per molte ore al giorno? Non ne parliamo proprio. Prima di tutto sono bassissimi, il che è un problema grave, perché non sono regolabili. Fa notare il sindaco che tali obbrobri potrebbero andare bene per i bambini dell’asilo, invece sono destinati agli studenti più grandi. Oltre all’altezza totalmente inadatta ad alunni grandi, come si vede, non c’è spazio per scrivere. Il piano d’appoggio ha una grandezza ridicola. Andare a scuola è un’altra cosa. Studiare così non sarà possibile.

“Non sono per bimbi dell’asilo…”

Il sindaco ne fa montare uno agli autotrasportatori per documentare la follia di un governo e un ministro, la Azzolina, che continua a rivendicare una scelta indecorosa per gli studenti italiani. Lo spazio è esiguo, giusto un foglio e una penna potrebbero esservi collocati. Appoggiare un libro, un vocabolario o altro materiale didattico è problematico, cadrebbe tutto. Anche perché a vederli sembrerebbero fragilini, in plastica piuttosto scadente. Sembrano sedie da aula per conferenze-stampa, con tavolino incorporato e non banchi scolastici. “Una vergogna nazionale”, li bolla il primo cittadino.

I genitori sui social: “Azzolina usali tu. All’asilo…”

“Non fanno nemmeno bene alla postura dei ragazzi”. E, soprattutto, “è impossibile sapere chi li ha costruiti”, spiega il primo cittadino. Top secret. E i genitori dei ragazzi sono imbufaliti: “Altri soldi buttati”. “Per i bambini dell’asilo vanno bene”….. Ed è lì che dovrebbe tornare l’Azzolina! All’asilo! e ripetere tutti i cicli di studi nella speranza che capisca qualcosa!!. Lo sfogo di un genitore sui social è tutto un programma. Altri sfoghi: “Sono scomodi instabili e buoni solo per giocare. Ma d’altronde cosa ci si poteva aspettare da degli incapaci assoluti se non dello sperpero di denaro pubblico”. “Roba di pessima qualità. Si romperanno subito ! Provocando sicuramente danni ai ragazzi. Chissà quale ditta cinese dovevano favorire”.. .