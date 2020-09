“Lui è Dario Stefano, un senatore del Partito Democratico. Che si mostra al fotografo mentre inserisce nell’urna il suo certificato elettorale. Invece della scheda. Comunque vadano a finire queste elezioni, il vincitore è lui”. La foto, ripresa dal profilo Fb del senatore, è stata pubblicata dal deputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, non senza ironie.

Nato a Scorrano, vive a Lecce. Laureato in economia, già membro della giunta i Confindustria Puglia, è anche docente all’Università del Salento, dove insegna “Economia e Contabilità Industriale”. È vicepresidente della Fondazione Italia USA e passò alla storia, si fa per dire, per aver guidato la giunta per le autorizzazioni a procedere che decise di interdire Silvio Berlusconi sulla base della legge Severino.

Prova a giustificarlo, si fa per dire, un follower benevolo. “Secondo me, aveva già inserito la scheda ma non aveva fatto la foto, poi, per farla, ha preso quello che gli è capitato. Lo dico perché è quello che si spera sia successo, altrimenti è da ricovero”.

“Non ci posso credere sono incompetenti anche in questo…”.

“Non sono in grado neanche di fare una foto finta…… come possono pretendere di governare un paese”.

In effetti, secondo un articolo di Open, il senatore avrebbe spiegato che quella era una foto di cortesia fatta a beneficio dei fotografi, e dei social. Per la serie, evviva la sincerità e le fake foto…