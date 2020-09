E’ la prima volta che fa le orecchiette? “Eh sì, sennò non sarei così negata”. Risponde così, un po’ sarcastica, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, mentre prende lezione di orecchiette da una signora a Bari Vecchia. Nella sua giornata pugliese a sostegno del candidato alla Regione del centrodestra, Raffaele Fitto, la Meloni trova spazio anche per òa gastronomia locale. In attesa di cimentarsi con la guida del Paese, Giorgia prova a prendere le redini in mano delle cucine regionali…

In Puglia la Meloni studia da chef…

Poi la signora mi mette l’ansia – ironizza Meloni – perché ne fa 25 in un secondo e mi sta umiliando moltissimo. Ma conto di rimanere qui finché non avrò imparato. Dai piano piano miglioro …”, conclude la Meloni, tagliando “Questa prima lezione come va? Sta andando che non le riesco a fare.– ironizza Meloni – perché ne fa 25 in un secondo e. Ma conto di rimanere qui finché non avrò imparato. Dai piano piano miglioro …”, conclude la Meloni, tagliando le orecchiette a misura.

Fitto? “Ha fatto una scelta d’amore…”

Giorgia Meloni si è poi soffermata sulla possibile vittoria e sui programmi di Fitto, candidato indicato da Fratelli d’Italia. “Se leghiamo la spesa infrastrutturale alle persone non ne usciamo. I cittadini da questi territori scappano.