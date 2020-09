Il patetico discorso di Conte sulla scuola: «Anche io sono emozionato per il primo giorno»

Patetico discorso di Giuseppe Conte sul ritorno a scuola. In un videomessaggio trasmesso sui social, il premier saluta gli studenti e cerca di difendere la Azzolina. «Lunedì si torna a scuola in gran parte d’Italia. Rivolgo un saluto a tutti voi: ragazze, ragazzi, insegnanti, dirigenti, personale scolastico, genitori. Sarà un momento di intensa emozione, così almeno è stato per me ogni primo giorno di scuola. È un’emozione che vivrò anche io, da capo di un governo che nei mesi scorsi ha lavorato per un ritorno in classe in sicurezza. Ma anche da padre di un figlio che si accinge a tornare a scuola». Nel messaggio ammette anche che «ci saranno difficoltà, disagi, soprattutto all’inizio». E poi ancora.

«Fate la vostra parte»

Difende l’operato della Azzolina. «La scuola peraltro sconta carenze strutturali che ci trasciniamo da anni, aggravate dall’attuale pandemia. Ma voi dovrete fare la vostra parte, dovrete impegnarvi a rispettare le regole di cautela» per tutelare «la vostra salute e quella delle persone che amate».

Conte, il messaggio agli studenti

Conte ricorda che «la scuola è il cuore pulsante del nostro Paese. È un luogo di accoglienza particolarmente prezioso, che accompagna i ragazzi nei processi di crescita. Nella scuola si concentrano tutti i progetti di un futuro migliore». «La scuola – continua – vi aiuta a comprendere che prima di ogni altra cosa viene il rispetto della persona, della sua dignità, anche a prescindere dalle sue idee e dalle sue convinzioni. È il luogo che vi fa capire che la forza vera è quella che combatte ogni forma di sopruso e di ingiustizia. Non quella che si nasconde nell’indifferenza o che sfocia nella violenza».

Il ringraziamento agli insegnanti e alle famiglie

Poi il saluto agli insegnanti: «Avete fatto uno sforzo straordinario in questi mesi di lockdown continuando a fare lezione con la didattica a distanza. Non era affatto facile eppure avete svolto un grandissimo lavoro e per questo vi siamo grati. Ringrazio anche le famiglie, le mamme, i papà che hanno fatto molti sacrifici. Grazie anche ai dirigenti e tutto il personale della scuola: in questi mesi estivi non vi siete fermati un attimo. Avete lavorato tantissimo per essere pronti per la riapertura. Saremo con tutti voi, saremo al vostro fianco e continueremo a esserlo nei prossimi giorni e mesi».