Grande Fratello, il figlio di Alba Parietti entra nella casa: «Sono una vittima di mia madre» (video)

Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini, fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello vip e nella clip di presentazione non risparmia frecciatine alla mamma famosa, definita una presenza “ingombrante”: “Quando mi veniva a prendere al liceo, e io avevo 14 anni, arrivava lei e succedeva il finimondo, non è stato facile essere il figlio di un sex symbol“. Per concludere poi: “Io e mio padre siamo due vittime della Parietti…“.

Alba Parietti ha telefonato in diretta subito dopo e ha colto l’occasione anche per rispondere a Patrizia De Blanck, che il giorno prima, commentando l’ingresso imminente di Francesco Oppini, aveva detto: “Lui sarà pure simpatico ma sua madre è ‘na stronza”. La showgirl durante la telefonata ha replicato armandosi di grande ironia: “Cara Patrizia non so come hai fatto, nella casa del Grande Fratello Vip deve esserci una talpa, perché io sono davvero una stronza”.

Francesco Oppini non ha nascosto un certo disappunto per il fatto che la madre è riuscita a rubargli la scena pochi minuti dopo il suo ingresso nella casa. Alba Parietti ha così commentato: “Mio figlio da questo momento smette di essere mio figlio e sarà solo Francesco Oppini”.