Grande Fratello, Fausto Leali contro il pensiero unico: ma perché la parola negro non si può dire? (video)

Fausto Leali di nuovo nella bufera al Grande Fratello vip. Il cantante stavolta, dopo le contestate frasi su Mussolini, ha usato la parola tabù “negro”. E poi, rimbrottato da tutti gli altri partecipanti, non ha fatto marcia indietro ma ha difeso la sua scelta lessicale.

I social chiedono a gran voce l’espulsione

Imperdonabile. Stavolta sarà espulso davvero? Sui social i devoti del politicamente corretto invocano a gran voce la sua cacciata. Ma ecco che cosa è accaduto: parlando con gli altri inquilini della casa Leali ha appunto usato il termine “negro” e alle proteste di Enock Barwuah, fratello minore di Mario Balotelli, ha replicato: “Ma dai smettila… nero è il colore, negro è la razza“. Enock Barwuah ha espresso il suo disappunto: “Però da casa ci guardano. Non deve passare ‘sta cosa del negro, sennò diventa una cosa comune“.

E che faccio con la canzone Angeli negri? La cancello?

A quel punto Leali fa l’ironico: “Assolutamente, gli uomini di colore sono i bianchi, perché noi cambiamo sempre colore”. Dunque rincara: “Allora cosa devo fare con la canzone Angeli negri, la cancello?”, chiede. Così si inserisce Patrizia De Blanck: “Neri devi dire. Ora ti fanno la stessa cosa di Mussolini, mo so cazz***”, ha chiosato come sempre in modo piuttosto genuino. Ma Fausto Leali non arretra: “La canzone è nata anni fa, che colpa ne ho io?”. E ancora, il fratello di Balotelli: “Ho capito cosa vuoi dire, ma e una parola che non deve essere detta, sennò la gente pensa che è normale, ma è non è normale perché se a me la dicono per strada mi dice quella cosa lì…Non deve passare questa cosa”.