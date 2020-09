Giorgia Meloni su fb: «Si vota, sapete cosa fare». E arrivano migliaia di commenti: «Ce la faremo»

«Fino alle 23.00 di oggi domenica 2o settembre e domani – lunedì 21 settembre – dalle 7.00 alle 15.00, tanti italiani avranno la possibilità di cambiare il destino del proprio territorio e dell’intera Nazione». Lo scrive Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook.«Per un’Italia libera, forte e coraggiosa sapete cosa fare. Buon voto a tutti», aggiunge. E tantissimi sono gli incoraggiamenti da parte del popolo del web. Un mix di speranze e di certezze. Arriva, nel giro di pochissimo tempo, una valanga di commenti. Pina R. ne è sicura: «Da domani inizia la rinascita del nostro amato Paese». Per Giuseppe B. «sarebbe molto bello avere in futuro come presidente del consiglio una donna intelligente, bella e tenace». Una donna capace «di guidarci fuori da questo pantano politico ed economico». «Ce la faremo», scrive Ester.

Entusiasmo e incoraggiamenti per Giorgia Meloni

Le regionali sono molto sentite. E molti puntano sulla leader di FdI: «La ammiro moltissimo», scrive Daniela M. «Nel mio piccolo, ho cercato di contribuire sperando che qualcosa cambi davvero, e non solo a parole». Vincenza N. fa un’analisi di questa campagna elettorale: «La destra ha camminato con la schiena dritta. Non si è lasciata intimidire. Ha seminato bene dai palchi di mezza Italia, alzando il volume e migliorando la qualità dell’ascolto». Poi conclude: «Il vento inizia a soffiare, soffice e lieve ma deciso e determinato». Molti, come Nunzia, annunciano di aver già votato, di essersi alzati presto per andare al seggio. «L’ho già fatto con tutta la mia famiglia Speriamo che questo voto porti a una svolta».

«Il tuo impegno per i disabili sarà premiato»

Molto bello quello che ha postato Angela G. sempre sulla pagina fb di Giorgia Meloni: «Sono la mamma di un ragazzo disabile grave che, come lei ha detto, mon potrà mai e dico mai vivere la sua vita. La seguo da un paio d anni e mi piace come donna e come politico. Il suo impegno a risolvere problematiche relative alla disabilità – e non solo – verrà premiato. Continui così e i risultati arrivano».

La “dedica-regalo” a Giorgia Meloni

E c’è chi le ha fatto una “dedica-regalo” particolare. «Grazie a Luce di Maggio», scrive Giorgia Meloni, «per questo delizioso elfo fatto a mano che mi ha voluto dedicare».