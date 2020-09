Fidanzati massacrati a Lecce: il piano omicida, il movente, le sevizie e il racconto di un testimone

Fidanzati massacrati a Lecce: il racconto di un testimone

E se ancora non bastasse, anche un testimone ricostruire il racconto dell’orrore, rivelando: «Ho pensato: è una lite seria, perché si stanno facendo male… non… che io, all’inizio pensavo fosse un terremoto visto che c’erano un sacco di rumori, di tonfi, di mobili che cadevano. Sentivo mobili che cadevano e pensavo: che cosa può essere? Una sedia cade, ma non cade un tavolo. Non cade una credenza. Quindi che cos’era? L’assassino scaraventava le vittime per terra? Non lo so. Comunque tonfi e urla, ma immediate, non… crescenti, dovute ad una discussione, a una lite (…)», racconta una delle testimoni ascoltate dai carabinieri a un’amica al telefono.

Fermato, l’assassino ha detto solo: «Ma da quanto mi stavate pedinando?»

«Verosimilmente qualcosa gli ha dato fastidio, ascrivibile a un senso di invidia a una gelosia per la felicità, la solarità, la gioia di vivere di questi giovani che non riconosceva in se stesso, nelle poche amicizie che aveva, aggiunge il comandante dei cc. Antonio De Marco è entrato nell’appartamento dove vivevano Daniele e Eleonora con le sue chiavi. «Essendo stato coinquilino di quell’appartamento aveva custodito una copia della chiavi», ha spiegato ancora Dembech. Non solo. «Arrestato ieri alle 22 mentre usciva dall’ospedale», De Marco è rimasto impassibile. «Ha avuto una reazione che non ha tradito agitazione. Non si è messo a ridere. Ha detto semplicemente “ma da quanto mi stavate pedinando?”». Poi, sull’arma del delitto, «disconoscendo le notizie sui giornali, il killer ha detto che non ha usato un pugnale da sub, ma un pugnale da caccia. Acquistato pochi giorni prima, e di cui è stato ritrovato il fodero ma non l’arma. Il killer, infatti si è disfatto del coltello buttandolo nei rifiuti che poi sono stati raccolti».