Covid, Open Polis svergogna Conte coi numeri: manca il 72% dei decreti attuativi. Meloni: “Inetti”

I decreti ci sono, i decreti attuativi no. Vale a dire che i primi restano pressoché al rango di propaganda, perché senza i secondi non si possono rendere operativi. La debacle del governo di fronte all’emergenza Covid sta tutta nei numeri portati alla luce da Open Polis, che ha fatto un controllo sullo stato dell’arte dei provvedimenti varati da Conte & co. Ne risulta che su 252 decreti attuativi, necessari a far funzionare i 22 decreti legge varati in questi mesi, 181 ancora non ci sono. In termini percentuali ne manca all’appello il 71,8%. Un cratere, nel quale sprofondano tutte le promesse dei giallo-rossi.

Giorgia Meloni. “Emergenza Covid. Dal governo molte chiacchiere e pochi fatti concreti”, ha scritto sulla sua pagina Facebook, linkando il sito di Open Polis e riassumendone i dati. “Dall’inizio dell’emergenza il governo Benché clamorosi, i dati di Open Polis non hanno ricevuto grossa eco. A rilanciarli ci ha pensato però la leader di FdI,. “Emergenza Covid. Dal governoconcreti”, ha scritto sulla sua pagina Facebook, linkando il sito di Open Polis e riassumendone i dati. “Dall’inizio dell’emergenza il governo ha emanato 22 decreti legge , che per sortire i loro effetti necessitavano di 252 decreti attuativi dei vari ministeri. Ebbene – ha sottolineato Meloni – di questi 252 decreti attuativi ben 181 (il 71,8%) devono essere ancora adottati”.

“Governo di incompetenti fannulloni, manco con la crisi Covid si danno una mossa. Il risultato è che dopo gli annunci e le sparate di Conte e del governo PD-M5S – ha commentato Meloni – gli italiani stanno ancora aspettando di vedere azioni concrete, le imprese sono in ginocchio, i negozi chiudono, sono in pericolo milioni di posti di lavoro. NB: Dati open polis, che – ha concluso la presidente di FdI – ovviamente i media di regime non riportano”.