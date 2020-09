Sono 1.025 i nuovi positivi al coronavirus e 724 le persone guarite nelle ultime 24 ore a fronte però di 87.714

tamponi eseguiti, quasi 20mila in meno di quelli di ieri. I dati sono forniti dal ministero della Salute e vengono pubblicati sul sito della Protezione civile. Il totale degli attualmente positivi al Sars-Cov-2 è di 49.618 mentre dall’inizio dell’emergenza 224.4172 persone sono guarite. Attualmente sono in rianimazione 254 persone (7 in più di ieri) e 2.846 sono ricoverate in ospedale (100 in più di ieri). Tra le regioni in cui si contano nuovi casi, al primo posto c’è la Campania (245), seguono Lombardia (216), Lazio (181) e Sardegna (139).

Allarme Covid nelle scuole italiane

Allarmano i dati relativi ai contagi nelle scuole: in 528 gli istituti in cui si è verificato almeno un caso di positività al Covid, secondo lo studio di due universitari, Lorenzo Ruffino e Vittorio Nicoletta. Nel 74,7% dei casi i positivi sono gli studenti, solo nel 12,5% i docenti. Nella gran parte dei casi non è stata chiusa la scuola. Le Regioni più colpite sono la Lombardia, il Lazio, il Veneto, la Toscana l’Emilia Romagna. Le scuole superiori sono le più colpite (31,5%) seguite dalle scuole elementari (24,6%), dall’infanzia (21,3%), media (14,8), istituti comprensivi (4,2%).

Il contagio del coronavirus si allarga nel mondo

Continua a crescere a livello globale il numero di contagi e il numero delle vittime della pandemia, molto più che in Italia. Nel mondo ci sono oltre 32,751 milioni di casi positivi al Covid 19 e il numero dei morti si attesta a 993.019. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. E’ negli Stati Uniti che si registra sempre il maggior numero di contagi con 7.078.089. Seguono l’India con 5.903.932, il Brasile 4.717.991 e la Russia con 1.138.509. Per quanto riguarda le vittime, il numero maggiore di morti si registra negli Usa con 204.490. Seguono il Brasile con 141.406 e l’India con 93.379.