Coronavirus, lieve calo dei contagi, ma i decessi sono 12. Boom di nuovi casi in Campania

Coronavirus, contagi in lieve calo. Secondo il bollettino di oggi, reso noto dal ministero della Salute, sono 1108 i nuovi casi in Italia. Non solo. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati altri 12 decessi, che portano il totale a 35.553. Sono 142 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva, dunque 9 in più di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 52.553 tamponi: 9.271.810 da inizio emergenza. Gli attualmente positivi sono 32.993, cioè 915 più di ieri. Infine, sono stati registrati altri 223 guariti, che portano il totale a 210.238.

Coronavirus, contagi in lieve calo. In Campania boom di nuovi casi: 218 in 24 ore

Mentre il trend generale mostra una lieve diminuzione dei contagi, in Campania le rilevazioni delle ultime ore mostrano una sorta di inversione di tendenza rispetto all’andamento generalizzato. Sono 218 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Regione: un dato che rende la Campania la realtà con il maggior incremento di casi totali rispetto a ieri. Il totale dei casi registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza sale dunque a 8.128. Sono 4.262 i tamponi esaminati nelle ultime 24 ore in Campania, con il totale dei tamponi che diventa 459.140. Non si registrano nuovi decessi legati al coronavirus: il totale dei deceduti in Campania dall’inizio dell’emergenza resta racchiuso nei 448 casi resi noti.

Ricoveri, isolamento domiciliare, terapie intensive

Sono 12 i nuovi guariti, con il totale che sale a 4.490. E 3.190 le persone attualmente positive in Campania, 2.960 delle quali in isolamento domiciliare. 223 ricoverate con sintomi, e 7 ricoverate in terapia intensiva. Sono in tutto 260 i nuovi positivi registrati nella Regione. Ai 218 nuovi casi emersi oggi, fanno sapere dall’Unità di crisi della Regione Campania, vanno infatti aggiunti i 42 contabilizzati oggi degli 83 positivi (rientri e cittadini non campani) comunicati ieri. Dei 218 nuovi casi, inoltre, 64 sono relativi a rientri da Paesi esteri, e 12 dalla Sardegna. Ma anche spacchettando il dato, il dato purtroppo chiude sempre il report odierno con il segno + davanti.

La situazione nel Lazio e in Lombardia

Infine, secondo il bollettino di oggi sul coronavirus, «su quasi 10.000 tamponi odierni nel Lazio si registrano 159 casi, di cui 119 sono a Roma, e zero decessi». Sono i dati riferiti dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che spiega come per il Lazio si confermi “una prevalenza dei casi di rientro”. Mentre, da quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione, per quanto riguarda la Lombardia sono 109 i nuovi casi positivi al coronavirus (di cui 17 «debolmente positivi» e 10 a seguito di test sierologico). Mentre i decessi ammontano a 6, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 16.886 morti.