Coronavirus, i contagi non si fermano: 1.494 in 24 ore e 16 morti. Lazio e Campania peggio di tutti

Sono 1.494 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 16 decessi, che portano il totale a 35.851 dall’inizio dell’emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 51.109 tamponi, un numero nettamente inferiore rispetto alla media delle ultime settimane.

In Italia attualmente si registrano 50.323 casi positivi (+705). Di questi 2.977 sono ricoverati in ospedale con sintomi e 264 in terapia intensiva, più dieci da ieri. Sono in totale 225.190 i guariti in Italia dal coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono 773 le persone dimesse.

Coronavirus, nessuna regione a zero contagi

Da ieri, nessuna regione italiana è risultata a zero contagi da coronavirus. Picco di casi in Campania (295), 211 nel Lazio, 183 nel Veneto. Scende la Lombardia con 119 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Un solo riscontro in Valle d’Aosta, 2 in Friuli Venezia Giulia e 4 in Abruzzo e Molise.

Coronavirus, Lazio: 211 casi e 3 decessi

«Su circa 8mila tamponi, oggi nel Lazio si registrano 211 casi e 3 decessi, con 73 casi a Roma». Lo afferma in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, sottolineando che “nella regione è stata rimodulata la rete ospedaliera per un totale di 1.127 posti letto, dei quali 866 di ricovero ordinario e 261 di terapia intensiva e semi-intensiva».

È stato, inoltre, siglato l’accordo con Anisap, Aiop, Unindustria e Federlazio “per l’esecuzione dei test antigenici basati sull’identificazione degli antigeni del virus Sars-Cov-2 nelle strutture private. La tariffa massima al pubblico sarà di 22 euro. Nel Lazio, si legge sul bollettino regionale, sono 6.921 i casi attualmente positivi a Covid-19, con 640 ricoverati, a cui si aggiungono 41 pazienti in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 6.240, i guariti sono 8.215 e i decessi 910. Il totale dei casi esaminati è pari a 16.046.

In Lombardia 119 casi

Sono 119 i nuovi casi di Covid in Lombardia. Lo rende noto la Regione nel suo bollettino quotidiano. Nelle ultime 24 ore altre 2 persone hanno perso la vita, un dato che porta a 16.948 il totale dei decessi in Lombardia dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati da ieri sono 7.933 per un totale di 2.076.349. I guariti/dimessi salgono 80.041 (+20). In terapia intensiva si trovano ancora 31 pazienti, stesso numero di ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 306 (+4). Questi i nuovi casi per provincia: Milano:65 (di cui 36 a Milano città); Bergamo: 8; Brescia: 14; Como: 1; Cremona: 1; Lecco: 1; Lodi: 1; Mantova: 2; Monza e Brianza: 12; Pavia: 4; Sondrio: 0; Varese: 10.