Coronavirus, calano i positivi nelle ultime 24 ore (1350). Il Lazio sale a 198. Aumentano i guariti

10 in più rispetto a ieri per un totale di 232 in totale.

Tra le regioni italiane, nessuna ha avuto zero contagi nelle ultime 24 ore.

In leggero calo il numero dei casi positivi al coronavirus in Italia. Oggi si registrano 1.350 contagi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 1.587). In totale si contano 299.506 positivi dall’inizio dell’epidemia. Sale anche il numero dei guariti: sono 218.703 (+352 nelle ultime 24 ore, contro i 635 di ieri). Diciassette i decessi (ieri erano 15) che portano il totale dei morti a 35.724 dall’inizio dell’emergenza covid. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 55.862 (contro gli 83.428 di ieri). Per un totale di 10.488.676 dall’inizio dell’epidemia. I ricoveri in terapia intensiva sonoSono i dati del bollettino odierno diffusi dal ministero della Salute e pubblicati sul sito della Protezione civile