Coronavirus, ancora in crescita i contagi: 1733 nuovi positivi, 11 decessi. Record di tamponi

È di 11 morti (in totale 35.518) e 1.733 nuovi positivi il bilancio delle ultime 24 ore per il coronavirus. Dati in crescita rispetto a ieri. Quando si erano registrati 1.397 positivi e 10 decessi. Record di nuovi casi: mai così alti dallo scorso dal 2 maggio. Ma è boom anche di tamponi effettuati con oltre 113 mila (+ 21 mila rispetto a ieri). In aumento anche i guariti: 537 rispetto ai 289 di ieri. Il totale sale così a 209.027. Sono i dati aggiornati pubblicati sul sito del ministero della Salute e dalla Protezione civile.

Coronavirus, 1733 nuovi casi, 11 morti

In aumento (+102) anche ricoverati per il coronavirus che salgono in totale a 1.607. E un paziente in più in terapia intensiva (in totale sono 121). In totale, invece, sono 28.371 le persone attualmente in isolamento domiciliare Da ieri purtroppo nessuna regione è a zero contagi.

Record di tamponi in Lombardia

Con il record di tamponi effettuati, 27.324, sono in aumento anche i contagi in Lombardia. Sono 337 i nuovi casi (ieri 228). E il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi è pari all’1,23%. Sei i decessi. In Veneto si registrano 273 nuovi positivi nelle ultime 24 or. Che portano il totale dall’inizio della pandemia a 23.577.

Lazio: 171 nuovi casi, 106 a Roma

Nel Lazio si registrano 171 nuovi casi, di cui 106 solo a Roma, su quasi 12mila tamponi effettuati. Nessun morto. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro. E continuano i link dalla Sardegna. Sono 171 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania. Su 6.211 tamponi. Dei 171 nuovi casi, 25 sono connessi a rientri da Paesi esteri.

L’Emilia Romagna conta 126 i nuovi contagi di Covid. In un giorno in cui non si contano morti in regione. Ma continua l’aumento dei ricoverati in terapia intensiva, ora 13 (+2 rispetto a ieri). In Toscana sono 12.179 i casi di positività al Coronavirus, 99 in più rispetto a ieri. In Puglia si contano oggi 117 nuovi positivi. Che portano a un totale superiore ai mille, su 3.319 tamponi. In totale in Sardegna sono 2.421 i casi di positività al Covid-19. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 66 nuovi casi. 60 da attività di screening e 6 da sospetto diagnostico. Invariato il numero delle vittime, 135 in tutto. In Friuli Venezia Giulia si registrano 23 nuovi contagi. Dall’inizio dell’epidemia le persone risultate positive al virus in regione salgono quindi a 3.854; gli attualmente positivi sono 417 (8 più di ieri). Diciannove nuovi casi in Calabria dove sono stati effettuati in totale 160.382 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus dall’inizio della pandemia sono 1.577 , quelle negative sono 158.805. Sette nuovi casi di coronavirus su 640 tamponi analizzati ieri in Basilicata, dove sono ricoverate quattro persone, una delle quali in terapia intensiva. Nelle Marche, su 1538 tamponi, sono 17 i nuovi casi positivi. In Abruzzo, invece, c’è anche un bambino di un anno tra i 25 casi positivi. E, come accade ormai da giorni, nessun decesso.