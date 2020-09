Chef Rubio, nuovi insulti a Salvini: «Scrivi solo cazz***, i tuoi figli si vergogneranno di te»

“Stai scrivendo caz*** su caz***”. Chef Rubio risponde così a un tweet di Matteo Salvini. «Bloccare gli sbarchi significa proteggere gli italiani e anche i tanti immigrati, regolari e perbene, che vivono con noi», ricorda il leader della Lega. Che poi rilancia con un altro tweet pubblicando la foto di una signora algerina. «Grazie a questa signora algerina che stamattina al gazebo di Darfo Boario Terme (Brescia) ha fatto la tessera della Lega e ha firmato per le dimissioni della Azzolina, dicendoci che verrà anche a trovarci in sede».

L’attacco di chef Rubio a Salvini

Ma lo chef non digerisce le parole di Salvini e passa all’insulto. «Chi è regolare è perché ha avuto santi in paradiso o ha superato trafile burocratiche lunghe anni, ma è venuto in maniera irregolare perché da anni ormai avete reso irregolari i viaggi e il lavoro. Stai scrivendo cazzate su cazzate, i tuoi figli si vergogneranno di te e per te».

I commenti del web

Tanti i commenti al tweet di Salvini. Scrive un utente in risposta al leader della Lega: «Assolutamente sì… che razza d’ intelligenza ci vorrà per comprenderlo?». E un altro utente aggiunge: «Perché è tanto difficile per il governo stabilire un limite anno di immigrati, e non uno di più? Mistero». Poi c’è chi zittisce chef Rubio: «Mamma mia che sfigato, non se lo fila nessuno, non gli fanno condurre nessuna trasmissione, non sa cucinare e quindi l’unico modo di esistere è parlare di Salvini. @rubio_chef vai a zappare la terra, sempre se ti prendono». Poi c’è chi punta il dito contro la Azzolina: «Matteo Ma il ministro Azzolina non può fare le pizze fritte?».