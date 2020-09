Calci in testa anche mentre è a terra: 4 immigrati africani massacrano un ragazzo per un telefono (video)

La scena a cui una ragazza assiste dal bancone di casa è agghiacciante: quattro immigrati africani agguantano un ragazzo e lo massacrano di botte. Infieriscono sulla vittima con calci in testa e pugni sferrati anche quando il giovane è ormai esanime in terra. Una violenza inaudita perpetrata, si capirà poco dopo, per un telefonino…

4 immigrati africani massacrano di botte un ragazzo in strada

Il video dell’orrore, compiuto in pieno giorno in una quartiere come tanti, è postato sull’account Twitter di RadioSavana, un sito sensibile al tema della sicurezza e alla cronaca cittadina, funestata quotidianamente da vicende del tipo di quella appena descritta. Immagini sconcertanti a cui fanno da inquietante corollario le urla terrorizzate della ragazza (la voce fuori campo della ripresa), che incita la madre a chiamare le forze dell’ordine. Il post, pubblicato un paio d’ore fa, non fa riferimento a una città precisa o a una denuncia acclarata. Come a dire, in fondo, che potrebbe essere un episodio accaduto in uno qualunque dei nostri quartieri, in una città del Belpaese, come in un’altra…

Tutto per rubargli un telefono. Il video delle violenze finisce su Twitter

Un branco di violenti, quello in azione e smascherati dal video, che agisce con freddezza e lucidità. Dalel immagini si capisce acnhe chiaramente che il palazzo sotto il quale stanno consumando la violenza ha mille occhi, eppure… Continuano indisturbati a sferrare colpi al giovane inerme sul selciato. Uno di loro alza addirittura lo sguardo e sembra quasi rivolgersi a qualcuno dei residenti, probabilmente affacciato alla finestra. Il dubbio, però, non lo trattiene dal proseguire a pestare impunemente il giovane finito nelle grinfie dei quattro clandestini…

Sotto, il video postato da RadioSavana sul proprio Account Twitter

Italia, quattro clandestini africani massacrano di botte un ragazzo per uno smartphone.

— RadioSavana (@RadioSavana) September 3, 2020