Cadavere in terra nel cuore di Trastevere: accanto passanti e gente in fila fuori un ambulatorio indifferenti… Proprio così. Il corpo giace inerme sul selciato. Arrivano soccorsi e polizia e trovano l’uomo, un 74enne, esanime in strada. A decesso avvenuto, chi di dovere provvede a coprire le spoglie con un telo. Tutto intorno, passanti e una fila di persone in coda al vicino ambulatorio del San Gallicano, gira lo sguardo impassibile. Quasi indifferente. Siamo nel cuore di Roma: a Trastevere. In un tratto di strada a pochi passi da Piazza Mastai e a breve distanza dall’arteria pulsante della città, il Lungotevere.

Cadavere a terra a Roma: accanto passanti e file di persone impassibili

Uno spettacolo raggelante, che la dice lunga sul livello di indifferenza che anestetizza pulsioni e mente degli abitanti di una città preda di criticità, degrado e abbandono. Il corpo del 74enne giace a terra, coperto da un telo davanti alla trattoria al civico 49 di via delle fratte di Trastevere. A pochi metri, solo due civici più avanti, la lunga fila di persone davanti all’ambulatorio Inmp San Gallicano aspetta impassibile, con le ricette in mano, il proprio turno. Succede a Trastevere, appunto, a pochi passi dal lungotevere e da piazza Mastai: alle 12,40 l’anziano si sente male mentre si trova con la compagna. In passato ha già avuto un infarto e i sanitari del 118 provano a rianimarlo con il defibrillatore. Ma è tutto inutile: il cuore dell’uomo cessa inesorabilmente di battere.