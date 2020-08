Un agente di commercio è morto mentre stava lavorando in un supermercato della catena Carrefour a Recife, in Brasile. I responsabili del supermercato hanno però lasciato aperto le casse e hanno proseguito normalmente l’attività. Infatti, nell’attesa della polizia mortuaria, il corpo del malcapitato è stato coperto da alcuni ombrelloni. Come si vede dalle foto sui Social, il cadavere è stato poi circondato da scatole di cartone e casse di birra.

Un dipendente di 53 anni, morto d’infarto