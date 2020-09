Bollettino Coronavirus: Lombardia, Campania e Lazio guidano la classifica dei nuovi contagi

Sono 1434 i nuovi contagi in Italia, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute sul Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 14 decessi, che portano il totale a 35577. Rispetto a ieri sono segnalati altri 471 guariti, nel complesso sono 211.272. Gli attualmente positivi sono 34.734, compresi i 945 registrati nelle ultime 24 ore. 95.990 i tamponi effettuati nella giornata di oggi: il totale è di 9.460.203 da inizio emergenza.

Solo in Valle d’Aosta zero contagi

La Valle d’Aosta è l’unica regione italiana in cui oggi non si sono registrati nuovi casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono 218 in Lombardia, 203 in Campania, 175 nel Lazio, 112 in Piemonte e 110 in Emilia Romagna. Le regioni con meno contagi sono, oltre alla Valle d’Aosta con zero, Molise con 4 nuovi casi e Abruzzo con 5.

L’allarmante situazione nel Lazio

“Oggi nel Lazio si registrano 175 casi di questi 99 sono a Roma e zero i decessi, incide il dato della Asl di Latina (37)”. Lo afferma l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. In dettaglio, “nella Asl Roma 1 sono 39 i casi nelle ultime 24h e di questi quindici sono i casi di rientro, undici quelli con link dalla Sardegna, uno dall’Ucraina, uno dalla Romania, uno dal Trentino e uno dall’Umbria. Dodici sono i casi con link familiari o contatti di casi già noti e isolati”.

Lo studente positivo in una scuola americana a Roma

“In merito allo studente positivo dell’American Overseas School of Rome, la Asl Roma 1 ha comunicato di aver effettuato la verifica sui contatti inizialmente segnalati dal Covid Response Team della scuola. Le interviste hanno permesso di circoscrivere a 5 studenti i contatti a rischio che effettueranno i tamponi rapidi. Nessuno dei docenti è stato invece qualificato come contatto a rischio in relazione ai tempi e alle modalità dell’interazione con il caso positivo”. Lo comunica l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio.

I contagi che fanno paura di De Luca e Zingaretti

Sono 203 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 7.154 tamponi. Dei 203 nuovi casi, 43 sono legati a rientri dalla Sardegna (14) e dall’estero (29) mentre sono 17 i contatti stretti di precedenti casi di rientro. Il totale dei casi positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 8.580, mentre sono 474.285 i tamponi complessivamente esaminati.