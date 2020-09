Berlusconi torna in campo: «Il Covid è stata l’esperienza più terrificante della mia vita»

Silvio Berlusconi sta meglio, e si vede. Anzi, si sente. Il leader di Forza Italia, risultato positivo al Covid, è tornato a far udire la propria voce collegandosi con i deputati azzurri riuniti a Montecitorio. Sebbene ancora provato, il Cavaliere non ha voluto smentire la propria fama di combattente. E così è stato lui, acciaccato, a dare la carica ai suoi. «Occorre dire a tutti i nostri concittadini che devono andare a votare per noi», ha esordito. «Perché – ha aggiunto – rappresentiamo un partito superiore culturalmente e politicamente, con un bagaglio di valori che nessuno ha».

Telefonata di Berlusconi ai deputati in riunione

Berlusconi è consapevole che Forza Italia è oggi solo la terza gamba del centrodestra, la più piccola. Ma ne rivendica comunque la centralità. «Resta essenziale per il Paese», afferma. Senza dimenticare di rivendicarne i fondamentali “ideologici”: «Siamo l’unico partito he ha come valori il cristianesimo, la libertà, la giustizia. Siamo il partito dell’impresa e del lavoro». Insomma, un’iniezione di fiducia e di ottimismo nel tentativo di restituire slancio e smalto ad un partito ancora alle prese con sondaggi da paura. Il Cavaliere deve dare fondo a tutte le sue risorse di motivatore per sollevare l’orgoglio azzurro. «Forza Italia – dice – è la depositaria dei valori dell’Occidente».

«Portate sempre la mascherina»

Ma per Berlusconi la telefonata è anche l’occasione per parlare del Covid. «Credo – sottolinea – sia l’esperienza più terribile della mia vita. È un virus veramente terrificante e non auguro a nessuno di incorrere in una situazione di questo genere». Ai suoi deputati raccomanda di stare attenti: «Portate sempre la mascherina e siate riservati». Gli applausi si fanno scroscianti un minuto prima di chiudere il collegamento. «Vi voglio bene – conclude non senza tradire una punta di commozione – e vi auguro di poter continuare a portare avanti le nostre battaglie di sempre».