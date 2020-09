Berlusconi in costante miglioramento. E chiede di poter inviare messaggi per la campagna elettorale

Migliorano ancora le condizioni di Silvio Berlusconi. Lo conferma il suo medico curante, Alberto Zangrillo: che fin dalle prime ore dopo il ricovero al San Raffaele del leader di Forza Italia aveva mostrato ottimismo. “Possiamo confermare l’osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti”.

Berlusconi vuole mandare messaggi per la campagna elettorale

Berlusconi ha mostrato inoltre un notevole miglioramento dell’umore, al punto da avere chiesto ai medici se gli è possibile inviare un messaggio per la campagna elettorale per le regionali. Ma Zangrillo ha già detto al paziente illustre che non è possibile modificare la linea: riposo assoluto finché non arriverà il silenzio elettorale sulle prossime regionali. Anche se già si parla di un possibile rientro ad Arcore la prossima settimana.

Marina passa la quarantena a Milano

Anche la primogenita Marina è risultata positiva al Covid e sta trascorrendo la quarantena nella sua casa di Milano. “Dalla Fininvest – scrive il Corriere – si affrettano a ribadire che la presidente sta bene e continua a lavorare. Dentro la finanziaria sono comprese non solo le tv di Mediaset, ma anche quella Mondadori alla quale Marina si è dedicata per il suo definitivo rilancio. Le società non si possono e non si devono fermare. Gli incontri vengono trasformati in telefonate. Con i vertici della Mondadori c’è da discutere di andamento della pubblicità e delle diffusioni. Dei libri che sono sempre più il traino dell’azienda. Chiamate (e videochiamate) che erano diventate abituali nei giorni del lockdown”.