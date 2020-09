Anche Marina Berlusconi positiva al coronavirus: «In isolamento con la sua famiglia»

Anche Marina Berlusconi è risultata positiva al Coronavirus. Lo hanno confermato ambienti del gruppo Fininvest, di cui la primogenita di Silvio Berlusconi è presidente. Dunque, sale a tre il numero dei figli del Cav contagiati: la settima scorsa il test aveva dato esito positivo anche per Barbara e per l’ultimogenito Luigi .

Marina Berlusconi positiva al Covid

Marina Berlusconi è risultata positiva all’ultimo dei tamponi fatti questo fine settimana. Sempre stando a quanto trapelato, la presidente di Fininvest sta bene e continua a lavorare, sebbene dall’isolamento in cui si trova nella propria casa insieme al marito e ai due figli minorenni, sulle cui condizioni di salute comunque non sono giunte informazioni.

In isolamento con la famiglia

Marina e famiglia si trovano in isolamento da mercoledì, ovvero da quando è emersa la positività del padre. Il Cav intanto resta ricoverato al San Raffaele, dove i medici stanno curando e monitorando la polmonite insorta negli ultimi giorni. “Decorso regolare con paziente tranquillo, ma la fase è delicata”, è stato l’ultimo aggiornamento fornito ieri dal medico personale del leader azzurro, Alberto Zangrillo. “C’è un cauto ottimismo che ribadisco. Sta reagendo in modo ottimale alle cure, il – ha aggiunto Zangrillo – non vuol dire cantare vittoria“.