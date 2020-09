Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone del coronavirus fatto al San Raffaele dal professor Alberto Zangrillo, suo medico personale e primario dell’ospedale. Un controllo reso necessario dal soggiorno in Sardegna del Cavaliere e dai contatti con altre persone, tra cui Flavio Briatore, risultato a sua volta positivo.

Berlusconi, secondo quando ha riferito lo stesso professor Zangrillo, sta bene, è asintomatico ed è nella sua residenza di Arcore in quarantena.

Il presidente Silvio Berlusconi – ha detto Zangrillo – “è asintomatico e resta in regime di isolamento presso il suo domicilio come da disposizioni regionali”. Secondo il direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, Berlusconi è risultato positivo al tampone oggi. “Tale controllo – evidenzia Zangrillo che è medico curante dell’ex premier – era programmato in considerazione del suo recente soggiorno in Sardegna”.

La nota dello staff di Berlusconi

“In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, il Presidente Berlusconi è risultato positivo al SARS-COV-2. Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative. In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, il Presidente Berlusconi è risultato positivo al SARS-COV-2. Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social”. E quanto viene comunicato da fonti azzurre.

Gli auguri di Giorgia Meloni

Tanti gli auguri di pronta guarigione arrivati da quasi tutti i leader politici, da Renzi a Zingaretti, fino alla leader di Fratelli d’Italia. “Al presidente Silvio Berlusconi i migliori auguri di pronta guarigione da me e da Fratelli d’Italia. Che è un leone lo ha dimostrato tante volte: siamo certi che supererà brillantemente anche questo”, ha scritto su Twitter Giorgia Meloni.