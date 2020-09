Allieve sedute per terra a scuola. Salvini posta la foto e punta l’indice contro Azzolina

Matteo Salvini polemizza ancora una volta con la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. E lo fa postando una foto dove si vedono studentesse sedute per terra con i libri sulle sedie. La didascalia è tutta un programma: “La scuola ai tempi della Azzolina”.

Un’altra foto mostra la vergogna delle scuole senza banchi

Salvini non specifica la provenienza dello scatto ma indubbiamente l’immagine ricorda quella che ha scatenato una polemica con la Azzolina proprio nel giorno della riapertura delle scuole, lo scorso 14 settembre. Quella foto, scattata alla scuola Mazzini di Genova, mostrava bambini inginocchiati intenti a disegnare sulle sedie.

Promesse non mantenute

Era, anche quello, uno scatto che testimoniava un disagio: i banchi promessi e mai arrivati pur avendo avuto il governo tutto il tempo per organizzarsi visto che l’Italia è stato l’ultimo Paese a riportare gli studenti nelle aule. Per quell’immagine Azzolina accusò il centrodestra di strumentalizzare i bambini e tutta la sinistra la difese accusando non i ritardi di Viale Trastevere e del commissario Arcuri ma il centrodestra in vena di fare polemiche.

Toti: foto non degna di un Paese civile

In particolare il governatore uscente della Liguria Giovanni Toti aveva puntao l’indice contro la Azzolina: “Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese, che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi che avevate promesso. I nostri bambini, le maestre e le famiglie non meritano questo trattamento, soprattutto dopo i sacrifici fatti in questi mesi in cui era anche un dovere morale lavorare per evitare tutto questo”. E concludeva così: “Un’immagine come questa non è degna di un Paese civile”.

Ora un’altra foto, stavolta rilanciata dal leader della Lega, parla chiaro: non sono i disagi dovuti al Covid a rendere questo anno scolastico così difficile e pieno di incognite ma proprio la mancata organizzazione che, a partire dal vertice, si è diffusa in tutti gli istituti nonostante la buona volontà di presidi e docenti.