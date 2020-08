Tragedia a Marina di Massa, albero cade su una tenda del campeggio: muore una bimba di 3 anni

Tragedia a Marina di Massa: una tromba d’aria scaraventa un albero su una tenda da campeggio dove sta dormendo una famiglia straniera in vacanza in Italia. L’esito è terribile: muore una bambina di 3 anni. La sorella 14enne è ricoverata in terapia intensiva, mentre la primogenita 19enne rimane ferita in modo lieve. Illesi i genitori.

Marina di Massa, albero su una tenda: muore bimba di 3 anni

Un bilancio terrificante, quello della tragedia di fine estate che ha travolto nel dolore una famiglia che villeggiava in un a tenda da campeggio. Una bambina di 3 anni morta, le due sorelle più grandi sono ferite, una delle due in modo grave. La tragedia causata da una tromba d’aria che questa mattina, poco prima delle 8, ha scaraventato un albero, per l’esattezza un pioppo di 4 metri, su una tenda. Le tre vittime si trovavano insieme nel campeggio “Verde Mare” in località Marina di Massa, a Massa Carrara. Sul posto stanno ancora lavorando i vigili del fuoco.

Gravissima la sorella ricoverata in terapia intensiva. Illesi i genitori

L’Adnkronos, nel dare la notizia, specifica che è un pioppo di 4 metri l’albero caduto che ha provocato la morte della piccola e il ferimento delle sue due sorelle maggiori. L’albero, sradicato dalla tromba d’aria, ha ucciso sul colpo la bambina più piccola, 3 anni appena, per la quale sono state inutili le lunghe manovre di rianimazione. Trasportata in ospedale, in gravi condizioni, la sorella 14enne. Meno pesanti le conseguenze dell’incidente sulla 19enne. Illesi il papà e la mamma.