Serena Enardu nella bufera: la svastica sulla torta di compleanno. Rimosso il post “incriminato”

«Siamo andate a una festa a sorpresa. Quando è arrivata la torta, abbiamo fatto e postato subito il video e non ci siamo accorte». Serena Enardu, insieme alla sorella, pubblica delle stories sul suo profilo Instagram. Lo fanno dopo le polemiche suscitate dall’immagine della torta di compleanno con sopra la bandierina con una svastica. Le due sorelle hanno rimosso tutti i post incriminati ma quelle immagini avevano già fatto il giro del web ormai.

Serena Enardu e il simbolo della svastica

«Si è creato il caos, giustamente, sul simbolo della svastica», dice ancora Serena, protagonista del programma Uomini & Donne e recentemente di Temptation Island». «Il marito (della festeggiata), ingenuamente, gliel’ha fatto mettere sulla torta perché lei è un po’ tiranno sia come personal trainer che come compagna e quindi in maniera superficiale è stata utilizzata quell’immagine».

«Ci dissociamo da quel simbolo»

«Noi ci dissociamo completamente da quel simbolo e dall’ideologia nazista», sottolineano ancora Serena Enardu e la sorella. «Se in qualche modo abbiamo toccato la sensibilità di qualcuno chiediamo scusa. Siamo state superficiali anche noi a non renderci conto che si trattava di un contenuto che non andava pubblicato. A volte ci sono dei momenti di leggerezza. E non sempre si pensa proprio a tutto». Ma i social si sa non perdonano. «E se la ridono pure! Solo l’oblio vi meritate. Fate schifo», si legge in un commento. «Agghiacciante il gesto e il fatto che due teste bacate come le gemelle Enardu abbiano visibilità», scrive un altro utente.