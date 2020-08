Salvini affonda Lamorgese: «In un mese sbarcati 10mila clandestini. È un ministro o un comico?» (video)

«Sbarchi quadruplicati ma quello che “esagera” sarei io… Giudicheranno gli italiani! Lamorgese ha permesso lo sbarco tra luglio e agosto di 10mila clandestini, molti dei quali infetti. Ma è un ministro o un comico?». Il leader della Lega Matteo Salvini su Facebook in un duro post attacca il ministro Lamorgese. Poi in un altro post pubblica un video di nuovi sbarchi a Lampedusa. «Decine e decine di clandestini sbarcano indisturbati sull’isola, senza controlli. L’invasione continua… Gli Italiani manderanno presto a processo questo #governoclandestino con il loro voto, a partire dalle elezioni del 20 e 21 settembre. Basta!».

Salvini, valanga di commenti

Tantissimi i commenti sul web. Scrive un utente: «Basta basta basta. Dobbiamo fare di più, molto di più dopo queste pessime notizie penso che sia veramente compromessa l’integrità nazionale. Sento che tutto quanto mi è stato detto in una vita sulla nazione Italia sia stata una presa in giro. Con questa invasione credo che si stia creando un clima da si salvi chi può». E un altro aggiunge: «Già, intanto il governo non fa un bel ca*** vero… Pensate solo quella maledetta poltrona gli italiani vi manderanno a casa presto vi starà bene». C’è poi chi scrive: «Basta sbarchi, o portateli nelle vostre mega case e con lo stipendio che vi diamo ne potete prendere 20 per ogni parlamentare…».

Sull’ordinanza di Musumeci

Poi Salvini intervenendo a L’aria che tira su La7 è intervenuto anche sull’ordinanza di Musumeci. «Aspettiamo che intervenga Gesù bambino. È un problema sanitario, secondo il governo di immigrazione non se ne possono occupare i sindaci, non se ne possono occupare i governatori.. se ne occupi lui».

