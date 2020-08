Minzolini al vetriolo: «Alla Festa dell’Unità si balla, i divieti per il Pd non valgono. Fate ridere»

Augusto Minzolini al vetriolo contro Nicola Zingaretti. In un tweet scrive: «Se è vero come è vero che mentre tutte le discoteche italiane sono state chiuse, alla festa nazionale dell’unità di Modena si balla, beh Zingaretti fa nel contempo piangere e ridere. Ma come si fa?! Una volta ai diceva che i politici dovessero dare l’esempio».

Da giorni nel Pd c’è qualcuno che vorrebbe far saltare le regionali per il rischio Covid e per evitare assembramenti. Ma poi a Modena si svolgerà la Festa dell’Unità. E Minzolini non la fa passare liscia.

La Festa dell’unità

La Festa nazionale dell’unità si svolgerà a Modena, nell’area di Ponte Alto dal 26 agosto e si concluderà con l’intervento del segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti, il 13 settembre. Ciò che è vietato altrove per quelli del Pd non vale. Come riportano i giornali localiCi saranno dibattiti e concerti per mille persone a patto che portino la mascherina. E prenotino prima anche quando sono gratuiti. Tra gli ospiti ci saranno Francesca Michielin, Samuel, Tosca, Neri Marcoré, Marina Rei, Gene Gnocchi, Paolo Hendel e non solo.

Minzolini e la reazione del web

Tantissimi i commenti al post di Minzolini. Scrive un utente: «Fai quello che dico e non quello che faccio». E un altro osserva: «Quello del buon esempio dei politici è sempre stato un tarlo nostro, mai loro». E un altro ironico: ÍMa con il Liscio il Covid non si prende». E un utente sottolinea: «L’esempio d’inettitudine e cialtroneria? Sono campioni!».

Se è vero come è vero che mentre tutte le discoteche italiane sono state chiuse, alla festa nazionale le dell’unità di Modena si balla, beh Zingaretti fa nel contempo piangere e ridere. Ma come si fa?!Una volta ai diceva che i politici dovessero dare l’esempio.

— Augusto Minzolini (@AugustoMinzolin) August 22, 2020