gli Nelle ultime 12 ore la Polizia di Stato a Milano ha arrestato sei topi d’appartamento, ne ha denunciati in stato di libertà altri due e ha accompagnato in Questura altre 3 persone per accertamenti. Il primo arresto è stato effettuato ieri dalla squadra mobile di Milano, attorno alla mezzanotte, che ha tratto in arresto in flagranza i tre cittadini georgiani di 31, 33 e 35 anni, responsabili di un furto in appartamento all’interno di uno stabile in via Bligny.

Il furto a via Bligny: fuga in monopattino

Due topi d’appartamento sono usciti dallo stabile con al seguito dei borsoni, gli agenti sono intervenuti e li hanno bloccati. Gli agenti sono riusciti a fermare anche uno dei due complici in monopattino. Il secondo, invece, è riuscito a fuggire. I tre cittadini georgiani, in Italia senza fissa dimora, sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato e la refurtiva è stata recuperata.

Inoltre, nella notte, in via Cascina Corba, gli agenti hanno arrestato un altro cittadino georgiano di 36 anni. Qui, a seguito della segnalazione della centrale operativa di un istituto di vigilanza, i poliziotti sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo che si era introdotto all’interno di un appartamento al quinto piano di uno stabile. L’uomo aveva uno zaino con all’interno gioielli, orologi e banconote e attrezzi da scasso.

I georgiani, topi d’appartamento specializzati

Nel pomeriggio di ieri, peraltro, una volante del Commissariato Lambrate ha denunciato in stato di libertà due topi d’appartamento georgiani, con precedenti contro il patrimonio, in quanto a seguito di un controllo a bordo di un’auto su cui viaggiavano in via via Gran Sasso sono stati trovati con numerosi attrezzi e strumenti atti allo scasso senza giustificarne il motivo del possesso.

Ladri in azione anche a via Bolla e a via Govone

Sempre la notte scorsa, le volanti hanno arrestato per furti in abitazione altre due persone in due distinti episodi. Poco prima delle 2 gli agenti della volante sono intervenuti in uno stabile di via Bolla. Qui, un cittadino ha segnalato la presenza di un uomo che ha scavalcato la recinzione dell’edificio per accedervi. I poliziotti intervenuti hanno rilevato che la porta d’ingresso era forzata. Quindi, dopo aver ispezionato i tre piani dello stabile, hanno rintracciato nell’ultimo piano un cittadino romeno di 36 anni. Alle 3 del mattino, inoltre, in via Govone i poliziotti delle volanti hanno arrestato per furto in abitazione un cittadino albanese di 27 anni. Un cittadino ha segnalato la presenza di un uomo che si stava arrampicando sulla parete dello stabile. Gli agenti hanno fermato l’uomo che aveva uno zainetto contenente oggetti di valore asportati poco prima dall’abitazione.