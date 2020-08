Meloni disintegra le “prediche” di Conte: «Qui di intollerabile c’è solo la folle gestione dei migranti»

Giorgia Meloni smaschera Giuseppe Conte. Lo scorso 3 agosto il premier aveva detto chiaramente: «Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare». Parole che avevano fatto ben sperare in misure dure per contenere gli sbarchi di immigrati spesso positivi al Covid e che alimentano tensioni sociali. Conte aveva anche aggiunto: «La comunità nazionale intera ha fatto tantissimi sacrifici e i risultati non possono essere vanificati addirittura da migranti che tentano di sfuggire alla sorveglianza sanitaria, non ce lo possiamo permettere».

Meloni: «Gli italiani sono stanchi»

Ma a distanza di venti giorni non è accaduto assolutamente nulla. E Giorgia Meloni passa, con un post sui social. all’attacco. «Sbarchi senza sosta – scrive la leader di Fratelli d’Italia – Lampedusa è al collasso, immigrati clandestini, spesso positivi al coronavirus, sfuggono ai controlli e le nostre Forze dell’Ordine affrontano situazioni insostenibili, mettendo spesso a rischio la loro salute. Caro Conte, di intollerabile c’è solo la folle gestione dei flussi migratori fatta dal vostro governo e gli italiani sono stanchi delle false promesse».

Il web: «Chiudete i porti»

Valanga di commenti al post della Meloni. Scrive un utente: «Data l’emergenza immigrati occorre chiudere i porti quando cominci a respingerne un certo numero di imbarcazioni pensano di andare altrove o non partono». E un altro auspica: «Ma speriamo che dopo tutte le lamentele della popolazione e tutte le denunce intervenga un magistrato che faccia rispettare la legge…». C’è poi chi dice: «Ritengo doveroso trasportare tutti gli immigrati in arrivo, direttamente nel giardino di casa Giuseppino, Lamorgese e Bellanova». E chi osserva amareggiato: «Non sa quello che dice purtroppo, si arrampica sugli specchi. Pensa che noi Italiani siamo tutti cerebrolesi». E chi punta il dito: «In parte sono anche gli italiani responsabili perché se due anni e mezzo fa avessero dato la maggioranza certa al centrodestra non staremmo probabilmente in questo caos». E infine non manca chi ironizza: «Non sapevo fosse così bravo a raccontare barzellette, ho scoperto il lato più comico del presidente del Consiglio!».